La série la plus téléchargée illégalement sur les sites de torrent en 2024 a été House of the Dragon, une production HBO basée sur le roman Feu et Sang de George R. R. Martin. Cette série, une préquelle de Game of Thrones, avait déjà atteint le sommet du classement en 2022 lors de sa première saison et a maintenu sa popularité pour la saison 2. L'année précédente, c'était l'adaptation du jeu vidéo Last of Us qui dominait ce classement peu enviable.

En parallèle, des développements juridiques notables concernent Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Ce lundi 30 décembre, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a confirmé sa culpabilité dans l'affaire d'agression sexuelle contre l'autrice E. Jean Carroll, datant de 1996. Les juges ont rejeté le recours de Trump, qui avait été condamné en mai 2023.

Par ailleurs, la situation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal reste préoccupante. Détenu en Algérie depuis le 16 novembre, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, un appel à l'action a été lancé par le Comité de Soutien International à Boualem Sansal. Ils ont publié un communiqué urgent demandant une intervention des hautes autorités pour sa libération.

Enfin, après les désastreux Jokes à papa, on s'interroge sur quel nouvel échec pourrait bien suivre pour les joueurs...