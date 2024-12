Newsletters

Créé par Hugo Pratt en 1967, Corto Maltese fait sa première apparition dans la revue italienne Sgt. Kirk, dans le récit intitulé Una ballata del mare salato. Initialement personnage secondaire, il devient rapidement central grâce à sa complexité et à son charisme. Ses aventures, se déroulant au début du XXᵉ siècle, sont imprégnées de références littéraires et historiques, offrant une profondeur narrative qui séduit un large public.

Les récits de Corto Maltese, publiés en France dans des magazines tels que Pif Gadget et la revue (À suivre), rencontrent un succès immédiat. Les éditions Casterman rassemblent ces histoires en albums à partir de 1975, consolidant la renommée du personnage. Corto incarne l’archétype du héros romantique, mêlant courage, indépendance et une certaine ambiguïté morale, naviguant entre engagement et détachement face aux tumultes de l’Histoire.

Le roman La Femme de ménage de Freida McFadden connaît une popularité croissante, notamment en période de fêtes. L’histoire suit Millie, une jeune femme en difficulté qui accepte un poste de femme de ménage chez Nina et Andrew Winchester, un couple aisé. Rapidement, Millie découvre que sa patronne, sous des apparences respectables, se révèle instable et toxique, tandis que des rumeurs inquiétantes circulent à son sujet.

Le succès du livre a conduit à une adaptation en série télévisée, avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried dans les rôles principaux. Cette nouvelle interprétation promet de donner une dimension supplémentaire à cette intrigue psychologique, captivant ainsi un public encore plus large.

Une découverte archéologique majeure a été réalisée près du lac Bashplemi en Géorgie : une tablette en basalte datant de la fin de l’âge du bronze ou du début de l’âge du fer, soit environ 14 000 ans. Cette tablette comporte 60 caractères appartenant à un système d’écriture jusqu’alors inconnu, présentant des similitudes avec des écritures du Proche-Orient et de la région méditerranéenne.

Les méthodes de gravure sophistiquées employées pour créer ces symboles intriguent les chercheurs, suggérant un niveau technologique avancé pour l’époque. Cette découverte soulève des questions sur l’origine de l’écriture en Géorgie et pourrait offrir de nouvelles perspectives sur les civilisations anciennes.

Excellentes lectures.