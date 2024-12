Newsletters

L'esprit de Noël a aussi gagné les librairies : entre décorations festives, sélections thématiques et belles histoires, la magie des mots se mêle à celle des fêtes de fin d'année.

Hunter S. Thompson, figure emblématique et provocante, constamment ivre, libertaire et iconoclaste, est à l'origine du « journalisme gonzo ». Selon ses propres termes, ce style mêle mise en scène, invention, et une volonté farouche de secouer l'Amérique conservatrice de John Wayne.

De son côté, le milliardaire propriétaire de Tesla semble s'inspirer des pratiques du 47e président des États-Unis : sur X, son réseau social, il relaie de fausses informations, se moque de la lutte contre le complotisme et s'attaque à Wikipédia et aux journalistes. L'homme le plus riche du monde ne recule devant rien.

En août 2024, Jamais Plus a porté à l'écran le best-seller de Colleen Hoover, It Ends With Us (traduit par Pauline Vidal, Hugo Roman). Le tournage a cependant été marqué par des tensions : l'actrice principale, Blake Lively, a accusé le réalisateur et acteur Justin Baldoni de « harcèlement sexuel », une démarche soutenue publiquement par Colleen Hoover.