La sortie internationale de l'autobiographie du Pape François, Espère, est prévue pour le 15 janvier 2025 dans plus de 100 pays. En France, l'ouvrage sera publié par Albin Michel, qui a remporté les enchères en juillet dernier. La traduction est assurée par Françoise Bouillot et Samuel Sfez. Cependant, un manuscrit « avancé » de ce livre événement a été partagé en ligne pendant une semaine avant d’être retiré grâce à l’intervention des forces de l’ordre, entraînant l’ouverture d’une action en justice.

L’Europe tend-elle à se replier sur elle-même ? Depuis l’entrée en vigueur, le 13 décembre, de la nouvelle Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l’Union européenne, les retours de cartons de livres se multiplient. Symbole d’une mutation profonde dans le secteur littéraire ou reflet d’une législation européenne devenue trop stricte, cette évolution assombrit quelque peu le rayonnement culturel au sein de l’Union.

La rédaction a également sélectionné sept adaptations de livres en séries ou films qui ont marqué l’année 2024. Ce classement ne vise pas à établir un palmarès des meilleures adaptations, mais propose une sélection de productions qui méritent véritablement le détour.

Enfin, l’intégration de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’édition ne fait plus débat : la question est désormais de savoir comment l’adopter de manière responsable. Entre enjeux éthiques, problématiques de rémunération, exigences de transparence et défis de communication, l’IA reste un sujet complexe, entouré de nombreuses interrogations. Ce mardi 3 décembre, l’Authors’ Licensing and Collecting Society (ALCS) a publié un rapport basé sur un sondage réalisé auprès de près de 13.500 auteurs et autrices, dressant un état des lieux sur ce sujet sensible.