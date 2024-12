Newsletters

La poésie est-elle encore dans la poésie ? Elle ne dégoûte plus personne, et c'est bien ça le problème... Arthur Rimbaud, lui, savait faire horreur, scandaliser, répugner, révolter. Il savait donc aussi soulever les cœurs, faire vibrer. Celui de Verlaine par exemple, qui en savait un rayon sur la grande Beauté.

Les manuscrits d'Arthur Rimbaud, Arthur Rimbaud (Éditions des Saints Pères)

Ginseng Roots est un roman familial en images, qui embrasse la planète entière, depuis les champs de ginseng du Wisconsin jusqu'aux mégalopoles asiatiques, en passant par les ports de marchandises et les salles de conférence d'Europe. Avec cette nouvelle brique rouge et noire, Craig Thompson confirme qu'il est l'un des auteurs les plus intéressants de sa génération. Explorer cette somme — de travail, de connaissances, de maturité — c'est voyager non seulement d'un continent à l'autre, mais aussi à travers le temps et les âges de la vie.

Ginseng Roots, Craig Thompson (trad. Frédéric Vivien, Isabelle Licari-Guillaume, Laëtitia Vivien, Casterman)

Avec Pleine lune de Stanislas Moussé (Tripode), nous suivons les aventures burlesques d’un grand costaud un peu nigaud et d’un petit malin un peu vilain. Ce duo de malfrats est à la tête d’une bande sanguinaire qui met la région à feu et à sang et qu’un officier du roi à pour charge d’éliminer.

Pleine lune, Stanislas Moussé (Le Tripode)

Bienvenue dans l’univers viscéral et intransigeant du Mythe de l'Ossuaire – Les Résidents, nouvelle pierre angulaire de l’édifice macabre qu'ont bâti Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Si l’horreur contemporaine emprunte souvent des chemins balisés, ce récit explose les conventions pour une expérience immersive, suffocante et délicieusement perturbante.

Les Résidents, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino (trad. Benjamin Rivière, Urban Comics)