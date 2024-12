Newsletters

Le cerveau tend à ignorer les menaces lointaines, les occultant comme si elles disparaissaient simplement en fermant les yeux. Parmi ces menaces, la maladie d'Alzheimer est une réalité souvent repoussée, bien qu'elle devrait toucher 80 millions de personnes en Europe d'ici 2050, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Pour combattre cette fatalité, Aux Portes du Sud, un accueil de jour thérapeutique, redonne dignité aux personnes atteintes.

Par ailleurs, le secteur culturel, ainsi que d'autres domaines, se mobilisent vigoureusement en réaction aux sévères coupes budgétaires annoncées par la région, avec des réductions qui pourraient atteindre entre 73% et 90% pour l'année 2025. Dans ce contexte, le collectif 73pour100 a lancé un appel vibrant pour la création d'affiches sous le thème : « À vos crayons pour la culture, le sport et l’économie sociale et solidaire ! »

Cette nouvelle année marque également l'entrée dans le domaine public des œuvres de créateurs disparus il y a 70 ans, avec Colette à l'honneur, enrichissant le patrimoine culturel de ses romans, nouvelles et essais.

En quête d'idées pour un cadeau de Noël ? Le réseau BD Fugue, en collaboration avec ActuaLitté, a identifié les quatre bandes dessinées les plus appréciées de l'année, promettant de ravir enfants et adultes au matin de Noël.