Et si vous troquiez les sempiternels pulls tricotés contre des récits en cases et en bulles ? La France étant le deuxième plus grand consommateur de mangas au monde, juste après le Japon, le genre est un cadeau idéal à déposer aux pieds du sapin. Et si, comme de nombreux lecteurs, vous naviguez en eaux troubles, ActuaLitté vous aide à y voir plus clair : voici les 4 mangas les plus achetés cette année au réseau de librairies spécialisées BD Fugue.