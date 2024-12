Newsletters

Le retour du tarif Livres et Brochures à La Poste ? Pas certain. En attendant, on y revient avec la pétition qu'a déclenchée un libraire de Charente.

« Le groupe la Poste, dont l’État et la Caisse des dépôts restent les actionnaires majoritaires, négocie des tarifs préférentiels pour les plateformes de e-commerce alors même qu’Amazon, par exemple, a mis tout en œuvre pour contourner efficacement l’application de frais de port obligatoire pour les envois des livres. Le groupe renforce par cette décision, les géants de la nouvelle économie et ses multiples collaborateurs.

Ce faisant elle contribue à affaiblir les petites structures indépendantes et professionnelles. Ces acteurs de l’économie locale et nationale vont être fragilisés au profit de modèles de consommation qui prospèrent sur la mise en concurrence de tout un chacun sous le mot d’ordre « tous commerçants ».

Pour nombre de libraires-bouquinistes indépendants l’envoi à l’international avec le tarif livres et brochures représente entre 15 et 20% du chiffre d’affaires.

Cette perte importante de revenus liée aux envois internationaux va entraver le fonctionnement de ces petites structures dans un contexte déjà très concurrentiel. Ces structures proposent aussi leurs services aux consommateurs locaux et nationaux comme intermédiaires diffuseurs. Certaines sont directement menacées de disparition. »

