Un peu d'humour, pour préparer cette fin d'année : une vidéo à découvrir, sans perdre de temps. Deux amis, et cette proposition indécente : on se prend un dernier livre ? Attention, hautement parodique...

Le suspense a duré, mais la décision est tombée : Emmanuel Macron a choisi François Bayrou, président du MoDem, pour succéder à Michel Barnier au poste de Premier ministre, devenant ainsi le sixième chef de gouvernement sous l’actuel mandat présidentiel.

Si le nom de Bernard Cazeneuve a un temps circulé pour ce rôle, l’incertitude a plané jusqu’au bout. Pourtant, Michel Houellebecq, figure visionnaire de la littérature française, l’avait prédit dès 2015 dans son roman Soumission.

Pour la troisième semaine consécutive, le manga Instinct d’Inoxtag domine largement les ventes, séduisant 70 569 lecteurs supplémentaires sur la période du 2 au 8 décembre. Une performance impressionnante, d’autant qu’il s’était déjà écoulé à 71 216 exemplaires la semaine précédente. Le YouTubeur continue ainsi d’écraser la concurrence.

Un tournant s’opère également dans le monde éditorial : Frédéric Martin, fondateur des éditions du Tripode, quitte la direction après 12 ans. Dès janvier 2025, un triumvirat qu’il a formé « depuis des années » prend le relais. Charlotte Bréhat deviendra directrice générale et éditoriale, François Bétremieux conservera son rôle de directeur commercial et d’éditeur de la collection semi-poche Météores, tandis qu’Aglaé de Chalus sera promue directrice de la communication.

Enfin, la controverse entourant Kamel Daoud et son roman Houris, lauréat du prix Goncourt 2024, s’intensifie. L’œuvre, abordant la guerre civile algérienne, est présentée comme la première à braver l’interdit sur ce sujet tabou. Pourtant, nombre d’écrivains algériens, souvent des femmes, se sont déjà emparés de ce thème, et ce malgré les contraintes imposées par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie.