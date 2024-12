Newsletters

Le débat sur l’intelligence artificielle (IA) et les droits d’auteur s’amplifie. Alors que certains éditeurs rejettent l’utilisation de leurs œuvres par l’IA, d’autres choisissent d’innover, quitte à s’attirer la foudre de leurs auteurs. C’est le cas de l’éditeur scientifique américain John Wiley & Sons, qui met en place un programme collaboratif visant à développer des applications d’IA pour accélérer la recherche scientifique.

Dans le cadre du 25e anniversaire de l'association Lire et faire lire et pour accompagner cet anniversaire nous sollicitons 6 bénévoles dans la France pour avoir leur témoignages qu’on pourra ensuite présenter sur notre journal. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons sollicité six bénévoles. Sylvie Allo, ancienne professeur d'anglais, a accepté de répondre à nos questions.

L’arrestation de Boualem Sansal est une épreuve pour tous ceux qui croient en la liberté d’expression, non pas parce que nous partageons ses prises de position, mais précisément parce qu’il est possible de s’y opposer. La liberté d’expression ne saurait être sélective : elle s’applique à tous, y compris – et surtout – à ceux avec qui nous sommes en désaccord. Elle est le socle indispensable de toute société prétendant à la justice.

Depuis 2015, l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur mène une mission spécifique auprès des personnes placées sous main de justice, autour des bibliothèques en milieu carcéral. Ce programme intitulé Parenthèse repose sur deux axes principaux : renforcer les bibliothèques carcérales via des partenariats culturels, et promouvoir la lecture avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et la Protection judiciaire de la jeunesse.