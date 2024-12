Newsletters

Le romancier et essayiste franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 80 ans, reste en prison après le rejet de sa demande de remise en liberté ce mercredi 11 décembre par la justice algérienne. La requête, déposée par son avocat François Zimeray auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Alger, a été rejetée. Arrêté le 16 novembre à l’aéroport d’Alger, il est ainsi maintenu en détention sous mandat de dépôt.

Au sein du panorama des coupes budgétaires opérées par la région Pays de la Loire, les éditions 303 ont décroché le triste titre de structure la plus touchée, pour le secteur du livre. La subvention de 319.200 € reçue en 2024 sera en effet réduite de moitié en 2025, avant une suppression en 2026. La maison, qui publie des ouvrages et la revue trimestrielle 303 arts, recherches, créations, voit ses 5 CDI menacés, ainsi que son activité remise en cause.

Descendu à 19,3 % sur la période 2021-2022, le volume des livres invendus en France en 2023 s'établit à 22 % du volume d'ouvrages transportés vers les points de vente, d'après des données relayées par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, dans un rapport. Cela représente 41.000 d'ouvrages qui retrouvent les entrepôts des distributeurs.

Catherine Lucet, directrice générale du groupe Editis, et Marie-Christine Conchon, directrice générale adjointe, ont annoncé plusieurs nominations stratégiques.