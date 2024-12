Newsletters

Un brouillard destructeur, composé de milliards d'insectes, a envahi la planète il y a près de 100 ans et a « dévoré » les êtres humains. Nul ne sait d’où il provient, ni pourquoi une telle catastrophe a pu se produire. Mais ceci n’est pas l’histoire qui nous importe – pas vraiment. Protégée du brouillard, une île est devenue un Éden inespéré. Le dernier coin de terre épargné. Ici, l’humanité subsiste. Une petite communauté s’est créée autour d’un système pacifique d’entraide et de partage. Cent vingt-cinq habitants et habitantes… jusqu’à ce meurtre. Le tout premier.

Dernier meurtre au bout du monde, Stuart Turton (trad. Cindy Colin-Kapen, Sonatine)

Pendant l’Occupation, voici le monde des collabos antisémites décrypté de l’intérieur : dans ce roman autobiographique, l’historienne Cécile Desprairies dresse un portrait intime de son passé familial. Pour mieux s’en libérer.

La propagandiste, Cécile Desprairies (Points)

On connait tous « l’Amiral » pour ses coups de gueules ou son humour dans les émissions radio. Pourtant, derrière l’image de ce breton au long court, se cache un passeur d’histoire maritime et un humaniste. Par Christian Dorsan.

Avant que la mémoire s'efface, Olivier de Kersauson (Le Cherche Midi)

Après l’album La synagogue, Joann Sfar poursuit son récit autobiographique en abordant cette fois son rapport au dessin et au décès de sa mère. Ce sont Les idolâtres (Dargaud). Disons-le tout de go : il est difficile de parler de cet ouvrage, car le décortiquer ne pourra jamais rendre justice à la magie qui l’habite.

Les idolâtres, Joann Sfar (Dargaud)