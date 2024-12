Newsletters

Jusqu’à présent, le partage de la valeur entre éditeurs et auteurs concernait uniquement les ventes d’ouvrages neufs. Mais l’essor du marché de l’occasion, estimé à 351 millions d’euros, redistribue les cartes. Loin de se cantonner à des positions figées, éditeurs et auteurs se retrouvent autour de cette nouvelle manne, prêts à redéfinir les règles d’un secteur en plein essor.

Avec les fêtes qui approchent, les librairies se parent de trésors littéraires à offrir. Mais comment s’y retrouver face à des rayons débordants ? ActuaLitté s’est rendu à la librairie La Nouvelle, à Asnières-sur-Seine, pour découvrir les coups de cœur de fin d’année de leurs libraires. Littérature générale, jeunesse, beaux-livres ou BD : autant de suggestions soigneusement sélectionnées pour remplir la hotte.

La remise du Prix Goncourt à Houris de Kamel Daoud (Gallimard) a été marquée par plusieurs polémiques. Ce roman, qui aborde la guerre civile algérienne, a été censuré en Algérie, tandis qu’une victime de ce conflit accuse l’auteur d’avoir utilisé son histoire sans autorisation. Ces controverses mettent en lumière des relations complexes : entre l’écrivain et son pays d’origine, entre une ancienne puissance coloniale et sa colonie, ou encore entre les productions culturelles de ces deux nations. La sociologue Gisèle Sapiro, spécialiste de la responsabilité des écrivains et de leur implication politique, revient sur ces questions.

Enfin, La Grande Librairie consacrera son émission du 18 décembre à Françoise Sagan, à l’occasion des vingt ans de sa disparition et des soixante-dix ans de Bonjour tristesse. Surnommée « charmant petit monstre » ou érigée en monstre sacré de la littérature, Françoise Sagan continue de fasciner. Les invités exploreront l’héritage de cette auteure emblématique, entre une vie et une œuvre placées sous le signe d’une liberté audacieuse.