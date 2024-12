Newsletters

Avec une régularité qui confinerait presque avec la monotonie, le groupe Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, annonce la parution du 41e album des aventures des Gaulois Astérix et Obélix, le 23 octobre 2025. Fabcaro et Didier Conrad sont reconduits dans leurs fonctions, respectivement de scénariste et de dessinateur.

Toujours en France, le projet de loi de finances 2025 a monopolisé l'attention ces dernières semaines, mais la loi de finances de fin de gestion pour 2024 a aussi mobilisé les parlementaires. Ce texte budgétaire acte le déficit public équivalent à 6,1 % du PIB en 2024, ainsi que des annulations de crédits à hauteur de 5,6 milliards €. Le ministère de la Culture n'y échappe pas...

Regard à l'étranger. Riad Sattouf, l’auteur franco-syrien de la série BD à succès L’Arabe du futur (Allary), s’est exprimé ce dimanche 8 décembre, suite à l’annonce de la chute du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, mettant fin à 50 ans de dictature.

En Amérique, Amazon fait face à une action en justice initiée par Brian Schwalb, procureur du district de Columbia, aux États-Unis. Selon la plainte déposée le mercredi 4 décembre, le géant du commerce électronique aurait intentionnellement ralenti les livraisons Prime dans deux zones à faible revenu à l’est de la rivière Anacostia (codes postaux 20019 et 20020) et aurait dissimulé cette stratégie à ses clients.

Côté musique, la pop-star Taylor Swift tourne une page en achevant sa tournée mondiale, The Eras Tour, après 1 an et 8 mois de voyage aux quatre coins du monde. Il est désormais temps pour la chanteuse d'écrire un nouveau chapitre : son livre The Eras Tour Book, paru le 29 novembre dernier aux États-Unis, séduit les lecteurs et bat de nouveaux records.

Et puis, la DRAC Bretagne est à la recherche d'une nouvelle direction, les Assises de l'édition indépendante ouvrent leurs réservations, et Guy de Maupassant sera au coeur d'un documentaire de La Grande Librairie cette semaine.

