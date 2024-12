Newsletters

Dans l'Ohio, une enseignante de l'école primaire Monroe a été suspendue trois jours sans solde pour avoir ajouté quatre livres présentant des personnages LGBTQ+ à la bibliothèque de sa classe. Cette décision fait suite à la plainte d'une parente, Kayla Shaw, jugeant ces ouvrages inappropriés pour des enfants du primaire.

Le surintendant Tracey Miller a reproché à l'enseignante d'avoir contourné le processus d'approbation en vigueur, soulignant l'importance de respecter les valeurs de la communauté et les procédures établies pour le matériel potentiellement controversé.

John Matthews, spécialiste reconnu des légendes arthuriennes, propose une réinterprétation de cet univers mythique dans Le Grand Livre du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde.

S'inspirant du "Morte d’Arthur" de Thomas Malory (1485), l'ouvrage compile des récits célèbres et moins connus, offrant une perspective renouvelée sur les figures emblématiques d'Arthur, Merlin et les chevaliers de Camelot. Matthews vise à unifier les diverses traditions et mythes liés à la légende arthurienne, tout en les adaptant pour le lectorat contemporain.

À Toulouse, les agents des bibliothèques se mobilisent contre les politiques d'austérité mises en place par le maire Jean-Luc Moudenc. Le syndicat CGT de la mairie dénonce la réorganisation des services municipaux, notamment le projet PROXIMA, qui, selon eux, entraîne une désorganisation et un affaiblissement des services publics.

Les agents critiquent également le gel des recrutements et la réduction significative des budgets de fonctionnement pour 2025, craignant une dégradation de la qualité des services offerts aux usagers.

Michel-Édouard Slatkine, éditeur genevois et fondateur des éditions Slatkine en 1964, est décédé le 2 décembre 2024 à l'âge de 91 ans.

Issu d'une famille ayant fui la Russie en 1916, il a contribué à la préservation et à la diffusion du patrimoine littéraire en réimprimant des œuvres classiques et en publiant des travaux universitaires. Sous sa direction, la librairie familiale a acquis une notoriété mondiale, se spécialisant dans la vente de livres rares et épuisés.

En avril 2025, le Festival du Livre de Paris célébrera sa quatrième édition au Grand Palais, renouant ainsi avec ses origines. L'événement proposera une programmation enrichie, croisant les genres littéraires et établissant des passerelles avec d'autres disciplines artistiques telles que le cinéma, le spectacle vivant, les arts plastiques et la musique.

Le festival mettra en avant la littérature jeunesse, la bande dessinée, le manga et le Young Adult, tout en consolidant la place centrale du roman, des essais et de la poésie. Un "Village des enfants" offrira aux plus jeunes des animations et ateliers créatifs, faisant du festival un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la littérature.

