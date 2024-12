Newsletters

La 7e édition du Choix Goncourt de l'Algérie a été suspendue, décision prise unanimement par l'Académie Goncourt le 3 décembre 2024. L'Académie refuse que Houris de Kamel Daoud, figurant parmi les romans sélectionnés pour le Prix Goncourt et devant être voté par les jurés, soit interdit en Algérie et son éditeur exclu du Salon du Livre d'Alger, selon un communiqué.

Par ailleurs, la Fédération interprofessionnelle du livre et de la lecture a réagi à l'annonce récente de coupes budgétaires drastiques en Pays de la Loire, prévoyant une réduction de 73 % du budget de fonctionnement pour 2025, en appelant au maintien de la politique culturelle régionale.

Dans un autre domaine, l'Académie française a annoncé la création du Prix Marie Volle, une récompense littéraire annuelle dédiée à la littérature jeunesse. Doté de 1000 euros, ce prix est une initiative de Christian et Nathalie Volle en mémoire de leur fille Marie, décédée en 2005.

Le 22 novembre 2024, l'organisation PEN International a manifesté son inquiétude face aux tentatives de censure en Argentine contre le livre Mangeterre de Dolores Reyes, traduit par Isabelle Gugnon pour L'Iconoclaste et J'ai Lu. Le 7 novembre 2024, Victoria Villarruel, vice-présidente de l'Argentine, a qualifié sur son compte X ce roman de "immoral et dégradant", partageant des extraits et appelant à son retrait des écoles et bibliothèques.