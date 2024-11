Newsletters

L'inauguration du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, qui s'est tenue ce mercredi 27 novembre au soir, a été perturbée par une coupure de courant, entraînant l'évacuation immédiate des participants. Bien que cet incident n'ait pas gâché la soirée des éditeurs, l'organisation a exprimé ses regrets face à cet événement « imprévu ».

Le 16 juillet dernier, la mairie de Rouen a ordonné l'installation d'un échafaudage au 74, rue de la République. C'est dans cet immeuble que se trouve la librairie spécialisée Les Grimoires de Morgane, ouverte le 26 février 2022. Depuis la mise en place de cette structure, le commerce fait face à une perte importante de son chiffre d'affaires, avec un risque sérieux de ne pas pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année.

De son côté, l'écrivaine Nadine Monfils a découvert avec surprise la série This Is Not a Murder Mystery, dans laquelle un personnage nommé René Magritte mène l'enquête. Problème : cette intrigue fait écho à sa propre série de romans Les Folles Enquêtes de Magritte et Georgette, publiée dès 2021 chez Robert Laffont. Ayant déjà été confrontée à un plagiat d'un de ses romans, l'autrice se dit « vraiment en colère » et a décidé de se battre cette fois-ci.

Enfin, le Prix Goncourt des Lycéens 2024 a été attribué à Sandrine Collette pour son roman Madelaine avant l’aube, publié aux éditions JC Lattès. Ce prix, organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, a vu ses délibérations finales se tenir ce jeudi 28 novembre à Rennes, où les 13 lycéens délégués nationaux ont pris leur décision à huis clos.