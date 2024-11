Newsletters

Le Pass Culture, depuis son lancement, a contribué à renforcer la culture de la lecture en France, révélant un intérêt marqué des jeunes bénéficiaires pour l'achat de livres. Toutefois, cette tendance suscite une réflexion critique : l'abondance de livres achetés menace-t-elle la valeur du livre lui-même ?

Par ailleurs, une situation de tension se développe au sein du groupe Bayard, où les salariés ont voté pour une grève prévue dans les jours à venir. Cette décision, prise lors de l'assemblée générale du mardi 26 novembre, fait suite à la nomination d'Alban du Rostu comme directeur de la stratégie et du développement. Proche de Pierre-Édouard Stérin, un défenseur d'un catholicisme identitaire, sa présence inquiète les employés qui redoutent une prise de contrôle indésirable des titres du groupe.

En mars 2022, Amélie Maillot a pris la direction de DG Diffusion, ayant rejoint l'entreprise en juin 2018 pour soutenir la stratégie des dirigeants David Gruszewski et Thierry Decloquement. Elle se consacre au développement éditorial et à la consolidation des activités du groupe, et vient de donner son premier entretien à ActuaLitté.

Pour célébrer les 50 ans de sa création, les éditions Arfuyen publieront le 9 janvier prochain Les Héritiers du monde, un texte de Joseph Conrad jamais encore publié en France, écrit en collaboration avec son ami Ford Madox Ford. De plus, le 5 décembre, Gallimard lancera un recueil de Jorge Luis Borges comprenant essais, portraits, articles et conférences, enrichissant l'offre littéraire contemporaine.