Attention, voyage garanti dans le temps et l’espace voire les dimensions : l’avantage avec l’univers Marvel, c’est qu’il regorge de divinités disponibles sur un claquement de doigts. Voire disposées à se manifester, même quand on n’a pas spécifiquement besoin d’elles. Les Dieux sont parmi nous... pas de chance.

Le quatrième axe, Jonathan Hickman, Valerio Schiti (trad. Jérémy Manesse, Panini comics)

L’humanité fait face à de terribles démons contre lesquels elle est impuissante. Les magiciens décident donc d’utiliser un ultime stratagème : invoquer une autre humanité plus évoluée pour leur porter secours. Voilà comment débarquent sur Terre les habitants de non pas un, non pas trois, mais bien treize mondes parallèles différents. Godzilla, champignons-zombies, dieu tout-puissant, IA surdéveloppée… Sauver l’humanité va s’avérer plus épineux que prévu. À moins que ?

Versus Tome 1, One, Kyoutarou Azuma (trad. Frédéric Malet, Pika Edition)

Attention, grosse claque ! Les éditions Sarbacane proposent en cette fin d'année un épais album qui concentre des arguments de poids pour séduire les plus exigeants des lecteurs. David Zimmerman est une photographe plutôt introverti, dont la carrière ne décolle pas. Mais voilà qu'un matin, après une soirée où il a croisé une fille dont la silhouette l'obsède, il se réveille... dans son corps à elle. Pour connaître la suite, il va falloir se ruer en librairie.

Le cas David Zimmerman, Lucas Harari, Arthur Harari (Sarbacane)

Une place pour moi de Matthieu Chiara et Maguy Lulu (Ed. Joie de Lire) est un album magnifique, un album tendre, drôle et intelligent. Un enfant observe le monde. Du haut de ces centimètres, il voit les ventres des adultes. Ils sont de toutes sortes ces ventres : certains sont ronds, et même que parfois, des enfants grandissent dedans.

Une place pour moi, Matthieu Chiara, Maguy Lulu (La joie de lire)