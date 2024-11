Newsletters

Plusieurs actualités marquent ces derniers jours dans le monde culturel et littéraire. Le groupe de Daniel Kretinsky a officiellement entamé des négociations exclusives avec celui de Guy Delcourt pour un rachat, une perspective désormais validée par les autorités compétentes.

Les tensions entre la France et l’Algérie continuent de s’intensifier, avec des répercussions dans le domaine littéraire. Après les polémiques liées à Kamel Daoud, c’est Boualem Sansal qui se retrouve au centre des préoccupations. Arrêté à Alger le 16 novembre, l’écrivain est toujours introuvable, suscitant une vive inquiétude dans les sphères littéraires et politiques.

Le Prix Goncourt des Lycéens, organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale avec le soutien de l’Académie Goncourt, a vu ses délibérations régionales se tenir ce lundi 25 novembre dans six villes : Lyon, Metz, Poitiers, Nîmes, Paris et Rennes.

Enfin, en Pays de la Loire, artistes et professionnels de la culture se mobilisent contre les coupes budgétaires drastiques envisagées par la Région. Ces mesures menacent directement festivals, théâtres, musées et associations, mettant en péril 150.000 emplois et tout l’écosystème culturel local. Un appel, signé par des figures du monde du livre telles qu’Alain Mabanckou, Alice Zeniter ou Nine Antico, a été lancé, accompagné d’une pétition portée par Catherine Blondeau, autrice et directrice du Grand T de Nantes.