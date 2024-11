Newsletters

Explorons l’univers d’Antoon Krings, créateur des « Drôles de petites bêtes ». Né en 1962 d’un père belge et d’une mère française, Krings a grandi à Douai, s’inspirant des jardins de son enfance pour ses œuvres. Après des études en arts graphiques, il a débuté dans la mode avant de se consacrer à l’illustration et à l’écriture.

Ses personnages, tels que Mireille l’abeille et Léon le bourdon, reflètent son désir de capturer la magie de l’enfance et de la nature. L’article souligne l’importance de préserver une perspective enfantine dans la création artistique.

Depuis plusieurs années, le réseau de transports de l’agglomération blésoise collabore avec le festival bd BOUM pour la série « Transports sentimentaux ». Chaque année, un jeune auteur crée une bande dessinée mettant en scène les bus et leur interaction avec les habitants.

En 2024, Florent Pierre présente « Comme un lundi », racontant le début de semaine d’une conductrice de bus. Originaire de Bourgogne, Pierre, dessinateur et coloriste, a fondé l’Atelier Pierre Pierre à Paris. L’article met en lumière son parcours et sa passion pour la bande dessinée.

Le livre « Ce que je cherche » de Jordan Bardella, publié le 9 novembre 2024 chez Fayard, a connu un succès notable, surpassant les ventes hebdomadaires du prix Goncourt de Kamel Daoud. Cependant, ce succès s’accompagne d’un piratage massif. Après une première semaine à près de 23 000 ventes, la deuxième a dépassé les 36 600 exemplaires. L’article souligne l’ampleur du piratage et ses implications pour l’industrie du livre.

L’émission « La Grande Librairie » aborde la question de l’incitation à la lecture chez les enfants, en lien avec les 40 ans du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Des écrivains, chercheurs et enseignants discutent de l’apprentissage, de la transmission et du plaisir de la lecture.

Parmi les invités, le neuroscientifique Stanislas Dehaene explique les bienfaits de la lecture sur le cerveau, tandis que Daniel Pennac partage son expérience d’enseignant et d’auteur. ZEP, créateur de Titeuf, et Susie Morgenstern, autrice prolifique en littérature jeunesse, apportent également leurs perspectives sur le sujet.

L’article propose une rétrospective sur Hayao Miyazaki, cofondateur du studio Ghibli et réalisateur de films emblématiques tels que « Le Château dans le ciel » et « Le Voyage de Chihiro ». Steve Neumann, auteur de « Hayao Miyazaki : Le magicien de l’animation japonaise », analyse l’influence des expériences personnelles de Miyazaki sur son œuvre.

Né en 1941, Miyazaki a été marqué par la Seconde Guerre mondiale et la maladie de sa mère, des événements qui ont nourri son imaginaire et ses convictions. L’article explore comment ces éléments ont façonné ses films, reflétant des thèmes de contestation, de culpabilité et d’utopie.

Excellentes lectures.