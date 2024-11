Dossier de la semaine

Le Festival du Livre Gourmand édition 2024

Événement incontournable pour les passionnés de littérature culinaire, le Festival du Livre Gourmand de Périgueux se tiendra du 15 au 17 novembre 2024. Cette 19ᵉ édition promet une programmation riche et variée, réunissant auteurs, chefs et experts autour de la gastronomie et des lettres. Créé en 1990, ce rendez-vous a su s'imposer au fil des ans comme un lieu de rencontre privilégié pour les épicuriens et les amoureux des livres.