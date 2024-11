Newsletters

Kamel Daoud, lauréat du Prix Goncourt 2024 pour son roman Houris, fait face à des accusations d’une Algérienne affirmant que l’écrivain aurait utilisé son histoire sans son consentement, sur la base d’informations transmises par son épouse, la psychiatre Aicha Dehdouh, en violation du secret médical. Deux plaintes ont été déposées en Algérie contre le couple, une information confirmée par l’avocate des plaignants, Fatima Benbraham.

Depuis novembre 2023, Editis est passé sous une nouvelle direction, avec Denis Olivennes en président non exécutif et Catherine Lucet à la direction générale. Si leur responsabilité dans le bilan de l’ancien propriétaire, Vivendi, reste limitée, 2024 marque véritablement leur prise en main de l’entreprise. Certains, presque nostalgiques, en viennent même à regretter l’époque Bolloré.

Claire Gallois, écrivaine et éditorialiste, membre du jury du Prix Femina depuis quarante ans, s’est éteinte à l’âge de 87 ans. Le jury a exprimé « sa grande tristesse » face à la disparition de cette « jurée précieuse et fidèle », rendant hommage à « ses opinions, ses convictions, ses passions littéraires ». Il s’associe à la douleur de son fils, Swann de Guillebon, et de son petit-fils, Zachary de Guillebon.

Hassen Jaïed, distributeur, éditeur et libraire, inaugure un Carnet de bord dans ActuaLitté, partageant ses réflexions sur l’industrie du livre et les multiples métiers qu’il exerce depuis la Tunisie. Dans son premier texte, actualité oblige, il revient sur l’affaire Kamel Daoud, qui agite le roman récompensé par le Prix Goncourt.