Situation insolite au sein du groupe Editis, où des affiches parodiques de couvertures de livres d'éditeurs ont été placardées dans les locaux. Cette initiative, perçue comme une forme de protestation ou d'humour par certains employés, a suscité l'agacement de la direction, qui a ordonné le retrait de ces affiches. L'incident reflète un climat interne particulier au sein de l'entreprise.

Quelles implications pour la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour l'Europe, en particulier concernant le soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe.

Des experts, dont Laurent Cohen-Tanugi et Pierre Bourgois, discutent des conséquences potentielles sur les relations transatlantiques et la défense européenne. Ils soulignent la nécessité pour l'Europe de renforcer son autonomie stratégique en matière de défense et de politique étrangère.

Plongez au cœur du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, mettant en lumière l'effervescence qui règne lors de cet événement alliant littérature et gastronomie. L'auteur décrit l'ambiance conviviale, les stands variés proposant des livres et des produits locaux, ainsi que l'enthousiasme des visiteurs pour la découverte de nouvelles saveurs et lectures.

Thien Uyen Do, d'origine vietnamienne et née en Belgique, a consacré une décennie à Bruxelles en tant que conseillère juridique spécialisée dans la lutte contre les discriminations et les réglementations relatives à la biodiversité et à la protection de la nature.

En 2018, elle opère un tournant décisif en rejoignant son compagnon dans le Bergeracois, sur le domaine viticole familial de Combrillac, situé dans l’appellation Rosette. E

n octobre 2024, elle publie son premier ouvrage, Fermentation Rébellion : Petite philosophie de la fermentation, un essai qui explore la fermentation non seulement comme une technique culinaire, mais aussi comme une métaphore d’une transformatio