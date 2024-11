À la une

LECFestival2024 – Paddy Donnelly… Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais ses univers colorés peuplés d’animaux ont sûrement déjà éveillé l’imaginaire de vos enfants. Et pour cause, l'illustrateur irlandais a vu 7 de ses 24 histoires traduites en langue française, et en breton. C'est dans un couvent de Cognac qu'ActuaLitté a rencontré celui qui s'inspire de ses terres natales, et des mythes qui la peuplent, pour divertir nos lecteurs en herbe.