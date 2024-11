Newsletters

Avec Thierry Marx en président d’honneur pour l’édition 2024 du Festival du livre gourmand de Périgueux, l’accueil s’est voulu un subtil mélange de gastronomie et de patrimoine. La directrice de la médiathèque de Périgueux a, pour l’occasion, sorti des trésors de son fonds : des menus anciens, remarquables tant par leur typographie que par leur valeur historique.

L'année dernière, les éditions Les Saint Pères ont innové avec une nouvelle approche. Si la mise en valeur des manuscrits et des artistes, ainsi que l’artisanat du fait main, sont restés inchangés, l’angle cette fois-ci est spatial. Chambres avec Vues, le premier ouvrage, retraçait la vie de Jean Cocteau à travers 16 chambres, symbolisant 16 étapes de son existence. Pour le second volume, la maison d'édition s’attaque au plus grand des thèmes : l’amour. Une promenade immersive démarre au pavillon Rêver, où l’on attend, et s’achève au pavillon Partager, celui des cœurs apaisés.

Plantu, Patrick Chappatte et Jean-Marc Reiser, dessinateurs de presse, suscitent tour à tour rires, sourcils levés ou nez froncés. Tout près d'Angoulême, bastion de la bande dessinée, Rémy Cattelain a animé un atelier de dessin de presse lors de la 37e édition des Littératures Européennes de Cognac (LEC).

Trois ans après le deuxième tome de sa trilogie du Pays des autres, Leïla Slimani met un point final avec J'emporterai le feu, dont la sortie est prévue le 23 janvier prochain chez Gallimard. Ce roman explore le destin de Mia et Inès, enfants de la troisième génération de la famille Belhaj.