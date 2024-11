Dossier de la semaine

La Horde du Contrevent : le roman d'Alain Damasio en BD

En 2017, Éric Henninot se lance dans un projet d’envergure : adapter le roman La Horde du contrevent d’Alain Damasio en bande dessinée (publiée aux éditions Delcourt). Il a ainsi donné vie aux personnages de la Horde, et a mis son crayon au service de l’univers riche et complexe imaginé par Alain Damasio. Et le succès est au rendez-vous : presque 97.000 lecteurs se sont procuré le premier tome.