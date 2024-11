Newsletters

La Poste mettra fin, en juillet 2025, à son tarif préférentiel dédié à l'envoi de livres et brochures. Créée en 1983, cette offre visait à soutenir la diffusion des ouvrages en permettant aux éditeurs, libraires et particuliers d'envoyer des livres à un coût réduit.

Récemment, Gallimard a pris tout le monde de court en annonçant la sortie d'un beau livre autour d'Arthur Rimbaud, alliant littérature, histoire et intelligence artificielle. Conçu par Luc Loiseaux, poète, photographe, chanteur, comédien et grand amateur d'absinthe, Rimbaud est vivant revisite la figure du poète au travers d’un "double numérique", ce qui ne manque pas de faire parler.

Après vingt ans d'expérience dans l'édition, de Robert Laffont au Fayard dirigé par Isabelle Saporta, Marie Clerc prend son envol et devient freelance. Mais pas de temps pour le doute : après un mois et demi de repos bien mérité, les collaborations s'enchaînent, avec trois contrats confirmés, dont une maison qui démarrera son activité en janvier prochain.

Depuis le rachat du groupe Lagardère par Vivendi, les regards sont braqués sur les entités de Hachette Livre et leur future politique éditoriale. De l'autre côté de l'Atlantique, la réélection de Donald Trump a poussé Hachette Book Group à réagir immédiatement en lançant deux nouvelles maisons d'édition : Basic Liberty et Basic Venture, dédiées aux ouvrages à tendance "conservatrice".

Quelle est la plus belle scène de l'histoire du cinéma ? Question naïve, diront certains. D'autres y verront une belle opportunité pour évoquer le flamboyant Johnny Boy, entouré de filles, Motorcycle Boy perdu dans ses rêveries sur la Californie, ou encore Redmond Barry, face à Lady Lyndon à la table de jeu, qui la séduit par la seule intensité de son regard, sur la musique envoûtante de Franz Schubert…