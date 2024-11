Newsletters

Le Prix Wepler-Fondation La Poste 2024 a été décerné à Thomas Clerc pour son ouvrage Paris, musée du XXIe siècle. Le dix-huitième arrondissement, publié aux éditions de Minuit. Ce livre offre une exploration détaillée du 18ᵉ arrondissement de Paris, résultant des déambulations de l'auteur dans ce quartier. Par ailleurs, la Mention spéciale du jury a été attribuée à Célestin de Meeûs pour son roman Mythologie du .12, paru aux éditions du Sous-sol.

L'article relate une exposition intitulée "Sous-Bocks Connexion", initiée par Laurent Lolmède en 2019. Ce projet artistique invite divers contributeurs à dessiner sur des sous-bocks, transformant ces objets du quotidien en œuvres d'art. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, l'initiative a perduré, aboutissant à une exposition au Resto Zinc Les Marcheurs de Planète à Paris. Un financement participatif a également été lancé pour publier un ouvrage compilant plus de 1000 de ces créations.

Dans le contexte des discussions autour du Projet de loi de Finances 2025, la ministre de la Culture, Rachida Dati, envisage des réformes du Pass Culture. Elle propose notamment de réorienter une partie des crédits vers le spectacle vivant, les librairies indépendantes et la presse écrite, afin de diversifier les usages du Pass et de corriger les inégalités d'accès à la culture. Cette initiative vise à encourager une exploration plus riche des pratiques culturelles chez les jeunes.

Retour sur la controverse entourant l'album Spirou et La Gorgone bleue, accusé de racisme en raison de la représentation caricaturale de personnages noirs. Face aux critiques, l'éditeur Dupuis a décidé de retirer l'ouvrage de la vente. Cette décision a entraîné une flambée des prix sur le marché de l'occasion, certains exemplaires étant proposés à des tarifs exorbitants. Parallèlement, des versions piratées de l'album ont commencé à circuler en ligne, illustrant les défis posés par la censure et la gestion des œuvres controversées.

Les éditions de L'Archipel annoncent la réédition en format poche de quatre œuvres majeures de Colette, accompagnées d'une préface inédite de l'écrivaine Katherine Pancol. Cette collection, prévue pour le 30 janvier 2025, comprendra notamment Claudine à l'école et Claudine à Paris. Katherine Pancol exprime son admiration pour Colette, soulignant la modernité et la liberté de son écriture.

Les défis auxquels est confrontée l'industrie du livre face au piratage numérique vont croissant. Google a récemment annoncé avoir supprimé près de 10 milliards de liens vers des sites pirates de ses résultats de recherche, reflétant l'ampleur du problème. Malgré ces efforts, la contrefaçon en ligne cause des pertes significatives pour les ayants droit, soulignant la nécessité de stratégies plus efficaces pour protéger les œuvres littéraires en ligne.

Excellentes lectures !