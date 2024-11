Newsletters

Le 5 octobre, la multinationale américaine Amazon a étendu la livraison gratuite de livres aux points de retrait et casiers automatisés installés dans les supermarchés, hypermarchés et autres « commerces vendant notamment des livres ». Une initiative qu’Amazon juge conforme à la législation encadrant les frais de port des livres, mais qui suscite déjà la critique du Syndicat de la librairie française.

À l’occasion de la sortie de Faïel et Les Histoires du monde (Le Tripode, 2024), Paolo Bellomo évoque son parcours et sa conception de l’écriture dans un entretien. Traducteur italien résidant en France, il s’interroge sur le rapport de l’auteur à la langue, qu’elle soit maternelle ou étrangère, et sur la maîtrise que l’on attend de celle-ci.

Créé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, le Prix Médicis avait pour vocation de mettre en lumière des auteurs au talent encore méconnu. En 1970 puis en 1985, il s'est enrichi de deux nouvelles distinctions : l'une dédiée aux romans étrangers, l'autre aux essais.

Avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative, le secteur de l'édition reste prudent, soucieux de préserver les œuvres en tant qu'actifs précieux au sein des catalogues. Cependant, le recours à l'automatisation progresse pour certaines tâches, comme la création d'illustrations de couvertures ou la traduction. Aux Pays-Bas, un éditeur a ainsi lancé une « expérimentation » pour traduire des livres en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle.