La plus prestigieuse récompense littéraire de l’année couronne aujourd’hui Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt 2024 pour son roman Houris, paru chez Gallimard. Grand favori parmi les quatre finalistes, l’écrivain voit désormais ses 67.083 exemplaires déjà écoulés promis à un essor fulgurant, porté par la réputation et la reconnaissance du titre qui lui est attribué.

Mais Gaël Faye n'est pas en reste. Le jury du Prix Renaudot, présidé par J.M.G. Le Clézio, s'est lui aussi rassemblé, restaurant Drouant, pour choisir ses lauréats 2024. Et, surprise : Jacaranda (Grasset) décroche cette récompense.

Quant au dessinateur belge Dany, qui devait être la tête d'affiche de la 25e édition du festival Angers BD, les plans ont quelque peu changés. En cause : sa bande dessinée, Spirou et la Gorgone bleue, a été accusée de racisme, et finalement retirée de la vente en France le 31 octobre dernier. Face à la polémique, les organisateurs de l'événement ont finalement annulé la venue du Belge de 81 ans.

Outre-Atlantique, la censure de livre continue de sévir. Une volonté souvent motivée par des orientations politiques et idéologiques, et qui ne faiblit pas, au contraire. La perspective d'un retour de Donald Trump, favorable à cet interventionnisme, inquiète.