Newsletters

Explorer les implications de l’intelligence artificielle sur les métiers d’artistes-auteurs, souvent précarisés et désormais confrontés à la concurrence de créations automatisées.

Illustration Québec expose les inquiétudes des créateurs face à la technologie, qui risque de réduire encore plus leur indépendance et leurs revenus, en soulignant le déséquilibre entre la prolifération des IA dans l’art et le manque de protections juridiques pour les œuvres humaines.

L’écrivain palestinien Karim Kattan discute de sa dernière œuvre et de la manière dont elle reflète les tensions politiques et les complexités culturelles de la Palestine. Dans cet entretien, Kattan aborde la chaleur du quotidien palestinien, la charge émotionnelle de la résistance et les espoirs qui persistent malgré l’oppression, offrant ainsi un regard intime et littéraire sur un territoire en perpétuelle ébullition.

La BD post-apocalyptique "M.A.D" est au cœur d’une interview où ses auteurs partagent leur vision d’un monde dévasté et en reconstruction. Cette œuvre aborde les thèmes de la résilience humaine et des questions existentielles, montrant comment l’humanité pourrait réagir face à une catastrophe d'ampleur mondiale et laissant entrevoir un espoir malgré la désolation.

Dans une rencontre autour de son nouveau livre, Viken Berberian analyse le concept de déconstruction architecturale et sociale, révélant un monde en mutation. L’auteur dépeint un système en crise où les valeurs sont remises en question, abordant des questions profondes de changement et de renouvellement qui résonnent dans le contexte politique et écologique actuel.

Dans le prochain épisode de "La Grande Librairie", la littérature américaine sera à l’honneur, avec un focus sur les ouvrages qui incarnent les enjeux sociétaux et politiques des États-Unis. L’émission souligne les tensions et les espoirs qui caractérisent le paysage littéraire américain contemporain, offrant un aperçu des auteurs et des œuvres influents du moment.

Cet article analyse la publication d’un livre de Jordan Bardella, nouveau visage du Front National, et examine comment ce retour en librairie marque une étape dans la stratégie médiatique du parti. En abordant la fascination autour de cette figure montante, l’enquête questionne l’influence du livre politique sur l’opinion publique et les dynamiques actuelles de l'extrême droite en France.

Excellentes lectures

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0