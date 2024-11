Newsletters

Le 29 octobre 2024, une internaute partageait sur son compte X une vidéo, où elle exprimait sa consternation au sujet des dernières aventures de Spirou, Spirou et la gorgone bleue, album signé par le scénariste Yann et le dessinateur Dany. Les raisons de l'atterrement ? Des personnages, visiblement afro-américains, aux traits simiesques marqués...

Voilà 23 ans que Les Petites Fugues font vivre la culture, et la littérature, en Bourgogne–Franche-Comté. En invitant nombre d’auteurs, en créant des rencontres uniques et en croisant les publics, le festival contribue à désenclaver le territoire culturellement. Un rendez-vous annuel d’une « importance capitale », pour les bibliothèques partenaires du Morvan, qui préparent la nouvelle édition.

Le 10 décembre 2024, la Bibliothèque publique d'information accueille une journée d'étude consacrée aux liens entre les bibliothèques et les lieux de détention. Inscrite dans la loi, la relation entre ces institutions républicaines représente une opportunité pour rapprocher les personnes placées sous main de justice du livre et de la lecture.

Le géant de l’édition littéraire mondial a décidé de protéger ses auteurs et leurs ouvrages du monde des intelligences artificielles. Décidé à ce que ses catalogues ne servent pas à entraîner gracieusement les machines, Penguin Random House verrouille ses usages, au moins pour la forme.

Avis à tous les amateurs de poésie : le samedi 16 novembre 2024, Reiffers Art initiatives organise un marathon poétique, gratuit et ouvert à toutes et tous. Parmi les voix les plus attendues, Miguel Bonnefoy, Héloïse Brézillon et Thomas Lélu partageront la scène avec des amateurs du genre, rassemblés au nom de la création littéraire.