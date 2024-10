Newsletters

Plusieurs départs successifs aux plus hautes fonctions de l'administration de la Bibliothèque nationale de France interrogent les agents de l'établissement patrimonial et leurs représentants. Le virage de l'austérité pris par le gouvernement de Michel Barnier fait craindre la recherche d'économies et de recettes supplémentaires : le président de la BnF, Gilles Pécout, dément fermement.

Entre la Pléiade, la NRF et la Blanche, Gallimard donne le jour un étonnant objet, voire une première : un Beau livre autour d'Arthur Rimbaud... travaillé avec un modèle de langage. De quoi surprendre. Ou comment l'intelligence artificielle accompagne les pérégrinations de Rimbaud, Verlaine et d'autres, entre 1870 et 1875...

Avec cette nouvelle édition des Petites Fugues viennent les nouveautés. Et, pour fêter sa 23e bougie, le festival de Bourgogne–Franche-Comté propose de croiser les univers et rassembler les lecteurs grâce à des rencontres communes. L’une d’elles se tiendra à la médiathèque La Passerelle à Ornans, dans le Doubs, et réunira des lecteurs de 2 collèges et usagers de la médiathèque, autour de l’œuvre de Perrine Le Querrec.

La Britannique Bernardine Evaristo, lauréate du Booker Prize 2019, a transformé sa maison de campagne de Ramsgate, située dans le Kent, en hameau pour écrivains. L'idée : qu'ils puissent réaliser des séjours d'écriture allant jusqu'à un mois. Cette initiative se place sous l'égide des nouveaux Prix Scriptorium de la Royal Society of Literature (RSL), que l'écrivaine préside.