Plusieurs départs successifs aux plus hautes fonctions de l'administration de la Bibliothèque nationale de France interrogent les agents de l'établissement patrimonial et leurs représentants. Le virage de l'austérité pris par le gouvernement de Michel Barnier fait craindre la recherche d'économies et de recettes supplémentaires : le président de la BnF, Gilles Pécout, dément fermement.