Ce n’est pas la première agence d’influence littéraire, mais pas loin, et sûrement la plus ambitieuse : l’Agence des mots a été créée par Audrey Tribot en mai 2024, avec sa meilleure amie Mathilde Manceau. Un projet porté par la numéro 1 du « booktube », plus connue sous le nom du Souffle des mots par ses 118.000 abonnés. Et déjà, l’entreprise fait carton plein. Promotion, création de contenu, formation, invitations, qu’est-ce que l’Agence des mots ?

Jordan Bardella sur les tables des librairies… mais pas partout. Ce lundi 28 octobre 2024, Mediatransports, régie publicitaire des gares SNCF et métros parisiens, a décidé de ne pas promouvoir l’essai Ce que je cherche, de Jordan Bardella, dont la sortie est prévue le 9 novembre 2024. Le jeune dirigeant d’extrême droite, quant à lui, exprime son « indignation », et dénonce une forme de « censure ».

Voilà bien ce qui menace le journalisme de qualité sur internet : l’appropriation par un média d'infos publiées ailleurs, sans citer sa source. Les raisons provoquant ce comportement sont multiples, mais aucune n’a vraiment de sens. La « solidarité sainte de l’artisanat », comme chantait Brassens, n’aurait-elle pas sa place dans l’économie numérique ?

En Chine, l’éditeur du succès mondial, Le problème à trois corps, signé Liu Cixin, est accusé de « violations graves de la discipline du Parti communiste et de la loi ». La Commission de contrôle de la discipline de la province du Sichuan, dans un communiqué diffusé récemment sur leur compte officiel WeChat, indique que l’éditeur est désormais sous enquête pour de possibles entorses à la loi et aux règles internes, sans donner plus de détails. Il semblerait qu'une adaptation Netflix soit au départ de l'affaire...