Newsletters

À la Foire du livre de Francfort de cette année, l’Italie est mise à l'honneur. Toutefois, on y distingue deux visages : celui des institutions et des cérémonies officielles, et celui des écrivains "rebelles" ou dissidents. Vincenzo Latronico, écrivain et traducteur italien présent à l'événement, nous livre son analyse de cette dualité.

Miguel Bonnefoy a reçu le Grand Prix du Roman de l’Académie française pour Le Rêve du Jaguar, publié chez Rivages, accompagné d'une récompense de 10 000 euros.

Le 24 octobre, le jury du Prix Renaudot, présidé par J.M.G. Le Clézio, s'est réuni à l’hôtel de Massa pour établir la liste de ses finalistes. Les lauréats seront annoncés le lundi 4 novembre au restaurant Drouant, en même temps que le Prix Goncourt.

Enfin, une alliance inattendue réunit J.K. Rowling et Gisèle Pelicot, une septuagénaire victime de violences. L'écrivaine a publiquement exprimé son soutien à Gisèle Pelicot, qui a été droguée et violée à de multiples reprises par son ex-mari et 50 inconnus. Cette déclaration arrive alors que Gisèle Pelicot devait témoigner ce mercredi 23 octobre à Mazan, au 35e jour du procès. Le soutien de J.K. Rowling répond aussi aux récentes polémiques, notamment à une campagne de cyberharcèlement de nature sexiste.