À la une

Les journalistes auteurs du livre Tueurs à gages - Enquête sur le nouveau phénomène des shooters (Flammarion, 2024) font l’objet d’une enquête ouverte par le parquet de Marseille ce lundi 21 octobre 2024. En cause : une potentielle violation du secret de l’enquête ou de l’instruction à propos du narcotrafic marseillais, et plus particulièrement de la DZ Mafia.