Des romans, de la BD, du manga... Cette nouvelle semaine de chroniques a été riche en émotion pour les lecteurs et lectrices d’ActuaLitté. Découvrez ce qu’on pensé nos chroniqueurs du dernier roman de l’autrice du best-seller Norman people, Sally Rooney, des deux premiers tomes d’une nouvelle série de manga, Enfer et contre tous, ou encore un roman au titre bien mystérieux : On est le mauvais garçon qu’on peut. En voici quelques avant-premières...

La romancière irlandaise Sally Rooney poursuit sa délicate exploration des relations humaines avec un nouvel ouvrage plus dense et intime que les précédents, traduit en français par Laetitia Devaux (Gallimard).

Intermezzo , Sally Rooney (trad.Laetitia Devaux, Galliùmard)

Lassées des normes sociales rigides qui les assaillent plus que jamais maintenant qu'elles ont passé la trentaine, trois femmes qui ne se connaissent ni d’Ève ni d’Adam se lancent dans une colocation ensemble. L'amitié peut-elle naître de la convenance personnelle ? Peut-être, si elle permet de partager sa lassitude du monde et d'en faire une force...

Enfer et contre toutes, Akane Torikai (trad. Gaëlle Ruel, Akata )

En 2003, alors qu’il enseigne à l’université de Hull (du nom de l’ancienne ville qui a fusionné avec d’autres petites villes voisines pour former l’actuelle ville de Gatineau) au Québec (Canada), Edmond Baudouin découvre, au hasard d’une visite dans un musée d’Ottawa (ville de l’Ontario simplement séparée de Hull par la rivière Outaouais) la culture et l’art inuit.

Nunavut, Edmond Baudoin, Troubs (ASSOCIATION)

Ce livre aurait — paraît-il — pu s’appeler Carnet de Santé ! C’eût été drôle ! Durant sept mois, Nicolas Fargues a animé des ateliers d’écriture à la prison de la Santé. Cet ouvrage est le recueil de ces notes rapportées de cet environnement opaque. À la fois éparses et construites, elles sont fragments entrecoupés de phrases ou d’extraits en italique écrits par les détenus.

On est le mauvais garçon qu'on peut, Nicolas Fargues (P.O.L)