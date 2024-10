Newsletters

Qui prendra la relève de Jean-Baptiste Andrea et son roman Veiller sur elle (L'Iconoclaste) ? Le jury a annoncé les quatre finalistes du Prix Femina, en direct de Bucarest. Le lauréat, qui recevra un chèque de dix euros, sera dévoilé le 4 novembre depuis le Restaurant Drouant à Paris, conformément à la tradition.

Fondé en 1904 en réaction à la misogynie perçue du jury du Prix Goncourt, le Prix Femina, doté d'un jury exclusivement féminin, annoncera ses gagnants 2024 le 5 novembre dans la Salle de l'Orangerie du Musée Carnavalet.

Patrice Jean, enseignant et écrivain souvent comparé à des figures conservatrices comme Michel Houellebecq ou Éric Naulleau, est connu pour son œuvre sombre et lucide, teintée de satire. Après Kafka au candy-shop (Léo Scheer, 2023), un essai critique sur la littérature engagée, il revient avec un roman long et évocateur. Récompensé par le prix de la Maison Rouge, La vie des spectres déconcertera le lecteur timide, habitué à des récits plus calmes, voire sentimentaux.

Rachida Dati envisage de réformer le Pass Culture en modifiant ses conditions d'utilisation et son public cible. Le débat parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sera une occasion pour elle de discuter ces modifications, bien que le financement du dispositif, particulièrement onéreux, devra probablement être reconsidéré.