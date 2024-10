Newsletters

Au terme de cette 41e semaine (7-13 octobre 2024) des meilleures ventes, Riad Sattouf réalise une remarquable performance. Après le succès de L’Arabe du futur, il publie le premier tome d’une série dérivée, Moi, Fadi, le frère volé (éditions Les Livres du futur), qui a déjà séduit 39.087 lecteurs et s’empare de la première place du classement.

L'attribution du Prix Nobel de Littérature 2024 à l'écrivaine coréenne Han Kang a également mis en lumière, avec éclat, la richesse de la littérature coréenne contemporaine. Cependant, tout n’est pas aussi idyllique dans le pays de Heung-min Son : un autre auteur majeur, Sang Young Park, a vu une adaptation de son œuvre phare censurée sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, partons à la découverte des éditeurs et éditrices : en collaboration avec l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France, ActuaLitté a rencontré dix maisons d’édition de cette région et de Wallonie-Bruxelles. De cette initiative sont nés dix podcasts inédits, tissant des liens entre les deux territoires francophones. Aujourd’hui, la maison CotCotCot nous ouvre ses portes à Bruxelles.

En matière d'édition, la filiale du groupe Vivendi, Lagardère Publishing, annonce un chiffre d'affaires « stable » pour le troisième trimestre 2024, bien qu’en léger recul par rapport à la même période l’an dernier. En France, le leader du secteur est confronté à une baisse d'activité, touchant à la fois la littérature générale et l’édition scolaire.