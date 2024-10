Newsletters

Déjà en déficit de légitimité électorale, le gouvernement de Michel Barnier fait en plus face à une situation économique complexe. Le déficit, public cette fois, devrait ainsi atteindre 6,1 % en 2024, et le projet de loi de finances pour 2025 entend le ramener à 5 % l'année prochaine. Au prix d'une réduction des dépenses de l'État et des collectivités territoriales.

La taille ne compte pas, et à Gradignan, personne ne dira le contraire. Lire en Poche ouvre ses portes ce 11 octobre avec une journée professionnelle et l’accueil des groupes scolaires, avant de s’ouvrir plus largement au public ces 12 et 13 octobre. Lionel Destremau, commissaire général du salon, nous présente cette édition 2024, guidée par la thématique des exils.

Jarjille signifie « taquin » en patois stéphanois. La maison d'édition qui porte ce nom pittoresque est née en 2004, sous l'impulsion de trois amis sortis des beaux-arts. Le dessinateur Serge Prud'homme, dit Zac Deloupy, le scénariste Michel Jacquet, dit Alep, et l'illustrateur Alain Brechbuhl, ont décidé un jour de sauter le pas, en devenant des auteurs à part entière... Vingt ans, ça vaut bien une exposition événement, à l'occasion de la Fête du livre de Saint-Étienne, qui se tient du 11 au 13 octobre.

Cette année encore, la Fête du Livre a débuté avec une soirée d'inauguration festive, ouverte à tous. Une occasion privilégiée de rencontrer Philippe Besson, parrain de la Fête du Livre, et Marie Pavlenko, marraine du Festival Les Mots en scène. À cette occasion, huit prix littéraires ont été remis.