Newsletters

Mijo Beccaria, née Marie-Josèphe Denoix de Saint-Marc à Lyon, est décédée ce jeudi 3 octobre 2024 à Paris à l'âge de 90 ans, selon une annonce du journal La Croix. Elle a joué un rôle clé dans le succès de la presse jeunesse au sein du groupe Bayard Presse.

Par ailleurs, l'UNESCO a confirmé que Rabat, au Maroc, a été nommée Capitale mondiale du livre pour l'année 2026. Cette nomination résulte de la recommandation du Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre, suivant les précédentes désignations de Rio de Janeiro pour 2025 et de Strasbourg pour l'année en cours.

En outre, le roman La dernière allumette de Marie Vareille, publié chez Audiolib et interprété par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani, a été enregistré au studio Rosalie et a gagné la douzième édition du Prix Audiolib.

Le Prix Décembre, qui entend célébrer l'audace et s'engage à promouvoir des œuvres littéraires non conventionnelles, a annoncé ses finalistes pour l'édition 2024. Prochaine réunion le 29 octobre, où sera désigné le lauréat. Remise du prix le lendemain à la Fondation Yves Saint Laurent.