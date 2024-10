Newsletters

La situation ne s'améliore pas chez Interforum, où l'activité demeure considérablement ralentie après quatre jours, incluant un jour de piquet de grève. Dans les entrepôts, malgré la fatigue exprimée par les employés, les expéditions de livres se poursuivent. « Nous sommes très fatigués, donc notre travail correspond à nos salaires », confie un employé, avec un mélange de résignation et d'ironie.

Pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, Valérie Perrin reste en tête des ventes avec 21.910 exemplaires vendus, une légère baisse par rapport aux 22.557 de la semaine précédente, mais qui dénote une belle constance. Freida McFadden et Gaël Faye complètent le podium, fidèles à leur position de la semaine dernière.

Les éditions Chandeigne et Lima annoncent la publication le 4 octobre de Les plus vastes horizons du monde, un recueil de textes et de films ethnographiques de Claude Lévi-Strauss, incluant plusieurs articles jamais publiés en français. Ces documents, conservés à la Bibliothèque nationale de France, représentent ce que l'anthropologue appelait l'« expérience la plus importante de ma vie ».

Quant au Prix Jean Giono, le jury a dévoilé aujourd'hui une nouvelle sélection de huit œuvres. La troisième sélection sera annoncée le 7 novembre, et la cérémonie de remise du prix se tiendra au restaurant Drouant le 14 novembre.