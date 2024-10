Newsletters

Max Genève, de son vrai nom Jean-Marie Geng, est décédé le 24 septembre à Cambo-les-Bains, où il était hospitalisé depuis quelques semaines, a annoncé sa femme, Martine Geng.

Scénariste, dessinateur et directeur du label PTJ Cartoon Company, Park Tae Jun est quant à lui l’auteur de plusieurs œuvres à succès, dont Viral Hit, dont le deuxième tome sortira en janvier 2025 aux éditions Pika. Dans une interview réalisée par Comic Natalie, le mangaka revient sur son processus d’écriture, ses expériences en tant que lecteur et ses sources d’inspiration.

À l’occasion de la sortie de la nouvelle édition du premier roman de Françoise Bourdin, Les Soleils mouillés, écrit alors qu’elle n’avait pas encore dix-huit ans, les jeunes éditions Récamier lancent le Prix Françoise Bourdin.

Vanessa Lavergne, auparavant Responsable Marketing et Communication Digitale des éditions Récamier, créées en 2023, a été promue Directrice Marketing, non seulement pour Récamier, mais aussi pour Belfond, Le Bruit du Monde, Plon, Les Presses de la Cité, ainsi que pour les Éditions et la collection Bouquins, au sein du groupe Editis. Elle exercera ces fonctions sous la direction de Sofia Bengana, directrice des Presses de la Cité.