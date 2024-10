Newsletters

Des milliers de palettes et des dizaines de milliers de cartons s'entassent sur les quais de l'entrepôt de Tigery. L'activité est à l'arrêt, la grève entamée ce matin dans la filiale d'Editis ressemblant à un véritable blocage. Malgré cette situation critique, ni la direction d’Interforum ni celle du groupe ne se sont encore manifestées auprès des salariés.

Le 23 septembre, la société de diffusion et distribution Cyber Scribe a été confrontée à une mauvaise surprise : son compte a été désactivé. En conséquence, 25.483 références issues des catalogues de 575 éditeurs, principalement de littérature, ont été supprimées. La Fnac, quant à elle, reste sans réponse pour le moment.

De leur côté, la coalition Publishers for Palestine, réunissant plus de 500 éditeurs de 50 pays, dont la France, a publié une lettre ouverte le 24 septembre. À quelques semaines de l'ouverture de la Foire du Livre de Francfort (16-20 octobre), les signataires demandent aux organisateurs de rompre les liens avec les institutions culturelles israéliennes qui légitimeraient l'oppression du peuple palestinien et de « dénoncer publiquement le régime de génocide et d'apartheid colonial d'Israël ».

Enfin, le poète et écrivain Jacques Réda s'est éteint à l'âge de 95 ans, ce lundi 30 septembre, comme l'ont annoncé les éditions Gallimard.