Une grève des employés de la plateforme logistique d'Interforum (Edisit) perturbe la sortie des ouvrages de Riad Sattouf et Michel Bussi. La mobilisation des salariés affectera la distribution de plusieurs titres, provoquant des retards dans l’approvisionnement des librairies. Ce mouvement social souligne des tensions sur les conditions de travail et la rémunération des employés.

La Grande Librairie consacre une émission spéciale aux langues françaises, en invitant des auteurs et spécialistes pour évoquer la richesse et la diversité linguistique dans la littérature francophone. L’émission explore la vitalité des langues régionales, créoles et autres variétés du français, mettant en lumière leur importance dans le paysage culturel.

Et en passant : la rédaction recrute pour un poste de responsable Commercial / Marketing ! C'est peut-être pour vous, ou vous, ou vous, là, oui, au fond... vous avez sacrément bien fait d'ouvrir cette newsletter en ce lundi matin tout de même. Le poste est à pourvoir en stage ou alternance, avec un déploiement en CDD au terme de la période. Tous les détails sont à retrouver à cette adresse.

La chaîne de librairies Furet du Nord insiste sur l’importance de s’adapter aux changements du marché du livre. Malgré les difficultés économiques et les mutations du secteur, l’entreprise reste optimiste et déterminée à valoriser le livre comme une matière vivante. Elle encourage les libraires à innover et à maintenir le dynamisme de la vente de livres.

La nouvelle édition des Rencontres internationales du Webtoon est prévue pour 2024. Ce rendez-vous annuel, dédié aux professionnels et passionnés du webtoon, mettra en avant les dernières tendances de ce format numérique de bande dessinée. L’événement ambitionne d’aborder des thématiques liées à la créativité, aux innovations et à l’évolution de ce secteur en pleine croissance.

La 27e édition du Printemps des Poètes met en avant la « poésie volcanique », un thème audacieux inspirant les poètes et artistes à explorer l'énergie créatrice et explosive de la poésie. Ce festival, prévu pour mars 2024, proposera des événements variés et des actions pédagogiques pour célébrer la poésie sous toutes ses formes.

Rachel M. Cholz remporte le Prix Senghor 2024 pour son roman Pipeline. Ce prix, qui récompense un premier roman de la francophonie, souligne l’originalité et la qualité littéraire de l’œuvre de Cholz. Pipeline se démarque par son style et sa capacité à aborder des thèmes complexes de manière poétique et engagée.

