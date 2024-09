Newsletters

Le premier jour du festival Livres dans la Boucle s'est achevé, à présent installé parc Chamars, et non plus place de la République. Ce fut également une première pour de nombreux auteurs invités de cette éditions, qui nous partagent leur ressenti. Un vendredi à l'affluence honorable, en attendant le coup de feu du week-end...

La présentation par le Premier ministre Michel Barnier de son gouvernement est proche. Malgré la victoire de la gauche, après la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par le président de la République, les ministres penchent à droite, à l'opposé du changement attendu. En témoigne le retour annoncé de Rachida Dati au ministère de la Culture.

Le dernier roman de Nicolas Rey, Médecine douce (Au diable vauvert), n'est pas sorti à l’occasion de cette rentrée littéraire, mais en mars dernier. Exception est faite pour le plus charmeur et tourmenté des auteurs époque Caca's Club, présent pour la première fois au festival de Besançon, Livres dans la Boucle. Une riche idée : malgré les séquelles de décennies éprouvantes, il est resté cet homme d'esprit à l'oeil vif, prêt à tout pour un amour, ou un bon mot.

Il y a la Maison Victor Hugo de Paris, occupé par le maître de 1832 à 1848, il y la Hauteville House, maison d’exil de l'auteur sur l'île anglo-normande de Guernesey, mais connaissez-vous sa maison natale ? Elle est située 140 Grande Rue, à Besançon, à quelques encablures de la Cathédrale Saint-Jean et de l'ancienne citadelle.