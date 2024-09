Newsletters

Ce mercredi 18 septembre au matin, l'écrivain turc Yavuz Ekinci s'est exprimé au sein de la 23e Haute cour criminelle d'Istanbul, à l'occasion de la première audience de son procès. Il est accusé de « propagande terroriste » suite au signalement, par un citoyen turc, d'un de ses livres, Rüyası Bölünenler (Rêves interrompus), et risque jusqu'à 7 années de prison.

Le monde de l’imaginaire se pare d’un nouvel atout : la revue Chimères, qui lance son premier numéro le vendredi 27 septembre 2024. Avec le soutien des éditions Télémaque, Victor Battaggion et Anne Besson pilotent ce projet plein d’ambition, pour produire « la revue qui manquait à l’imaginaire ». Au sommaire : interviews, reportages, enquêtes, chroniques littéraires et réflexions sur la fantasy sous toutes ses formes, de la littérature aux jeux de société, en passant par le cinéma et les jeux vidéo.

Lire et faire lire est un programme qui vise à promouvoir la lecture aux plus jeunes. Les structures, comme les centres de loisirs, accueillent des bénévoles qui consacrent une partie de leur temps à animer des séances de lecture pour les enfants, afin de stimuler leur goût pour la lecture. Ces séances de lecture à voix haute se déroulent tout au long de l'année scolaire et sont axées sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

Le Nouvel Obs lance la première édition du « Prix littéraire du Nouvel Obs », avec le soutien de la Maison Chanel. Ce prix récompensera une écrivaine de langue française, autrice d’un premier livre publié entre août 2024 et février 2025. Il sera doté d’un montant de 20 000 euros afin d’encourager la lauréate dans son travail et de l’accompagner dans l’écriture d’un deuxième roman.