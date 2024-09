Newsletters

« Ce n'est pas le locataire du 6e étage qui est anti-fasciste, c'est le fascisme qui est anti-locataire du 6e étage. » Qu’elle est belle cette réplique du film d’Ettore Scola, Une journée particulière ! Et que le livre de Michela Murgia nous aide à mieux comprendre cette idéologie que d’aucuns qualifient hâtivement de nauséabonde !

Devenir fasciste, mode d'emploi, Michela Murgia (Plon, trad. Ludivine Bantigny, Angela Calaprice)

Paul, 24 ans, est licencié du jour au lendemain. Lui qui survivait grâce à son SMIC chez Franprix, tout s’écroule. Sa vie, relativement banale jusqu’ici, prend un tournant surprenant lorsque, face à la précarité, il décide de se lancer dans une activité d’escort. Lui qui se considère comme entièrement hétéro, commence à monétiser son corps dans des relations homosexuelles tarifées, avec l’ambition de remonter la pente. Mieux : se créer un réel patrimoine.

Capital rose, Tom Connan (Albin Michel)

Sur une terrasse d’hôtel, à l’heure du petit-déjeuner, au Portugal, le narrateur du dernier roman de Christine Montalbetti, La Terrasse (éditions P.O.L., 2024), imagine les vies de celles et ceux qui l’environnent, en couple le plus souvent. Une quinzaine de personnages peuplent ainsi l’histoire de son point de vue, sa scène unique que prolongent la salle du buffet, une piscine et son solarium, éclatants. D’autres scènes sont évoquées, mais en imagination.

La Terrasse, Christine Montalbetti (éditions P.O.L.)

Paris… mais pas tout à fait. Un futur proche, ou peut-être pas tant que ça. Ici, c’est la Nouvelle-Archologie, où « le rêve d’un pays prestigieux semble encore possible » : la mode gouverne tout, bien plus que la politique n’aurait pu espérer le faire. Glamour en pagaille, strass et paillettes à l’envi… tandis qu’en parallèle, l’Ouvert est une coquille artificielle dans laquelle la majorité de l’humanité vivote à peine. Et, au milieu de tout ça, il y a Vic.

Les nuits sans Kim Sauvage, Sabrina Calvo (La Volte)

